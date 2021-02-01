Оксана Федорова vs молодая жена Диброва: кому брючный костюм идет больше

«Мисс Вселенная» часто делает ставку на классику, которая всегда выигрышно смотрится как на светских мероприятиях, так и в повседневных образах. На турнир по бальным танцам Оксана Федорова пришла во всеоружии: в костюме-тройке со свободными брюками, жилетом и блейзером oversize. Скрепила союз бланковая блуза, а финальным штрихом стали лакированные ботильоны на высоких шпильках.