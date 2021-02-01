Оксана Федорова vs молодая жена Диброва: кому брючный костюм идет больше
Фото: Instagram @polinadibrova
«Мисс Вселенная» часто делает ставку на классику, которая всегда выигрышно смотрится как на светских мероприятиях, так и в повседневных образах. На турнир по бальным танцам Оксана Федорова пришла во всеоружии: в костюме-тройке со свободными брюками, жилетом и блейзером oversize. Скрепила союз бланковая блуза, а финальным штрихом стали лакированные ботильоны на высоких шпильках.
Фото: Instagram @fedorovaoksana
Для семейного похода в театр Полина Диброва выбрала брюки силуэта 80-х и жилет в едва заметную клетку. Дополнила look блуза с пышными рукавами, кокетливо расстегнутая на первые несколько пуговиц. В завершение — пара классических лодочек и остромодная сумка с брутальным ремнем-цепью. Яркий акцент аутфита — насыщенная алая помада.
Фото: Instagram @polinadibrova
А кому, на ваш взгляд, эффектный костюм больше к лицу?
Фото: Instagram @polinadibrova / @fedorovaoksana
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