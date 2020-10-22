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Оксана Федорова примерила образ хозяйки ранчо и собрала комплименты

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Оксана Федорова показала эффектный осенний образ с дерзкими сапогами

Фото: Instagram @fedorovaoksana

Осенняя прохлада с опозданием охватила столицу, и звездные модницы активно подстраиваются под прогнозы синоптиков. Оксана Федорова показала, как стильно утеплиться, используя классику и детали в стиле вестерн.

42-летняя телеведущая и победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» примерила аутфит в духе хозяйки ранчо, который выстроила вокруг теплых песочных оттенков. На ней — свободное и лаконичное пальто-халат, зарифмованное с молочно-белым джемпером и брюками цвета капучино. Разбавили повседневный комплект брутальные сапоги-казаки, как у подружки ковбоя: с широкими голенищами, лакированной кожей и тиснением «под рептилию». Завершило look акцентное колье-цепь — абсолютный тренд этого года. «Состояние потребности преобразовать свою реальность» — загадочно прокомментировала публикацию Федорова.

Фолловеры осыпали звезду комплиментам. «Красота!», «Стильная!», «Хорошо выглядите», «Красоту ничем не испортить!» — пишут в комментариях. О других стильных образах и событиях из жизни телеведущей читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @fedorovaoksana

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