Оксана Федорова показала, как элегантно носить джинсы бойфренда

В публикации ведущая приободрила подписчиков, написав: «Верю, что все будет хорошо!», и получила поддержку фолловеров. О других стильных образах Оксаны Федоровой читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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