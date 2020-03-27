Оксана Федорова показала, как элегантно носить джинсы бойфренда
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Оксана Федорова восхитила поклонников новым стильным образом, который выбрала для для эфира на радио. 42-летняя ведущая, показала, как носить джинсы бойфренда и при этом выглядеть женственно.
На свежем фото в Instagram Федорова позирует в широких джинсах с потертостями, низы которых подвернуты на ширину шва. Повседневную casual-деталь «Мисс Вселенная» зарифмовала с классическим черным блейзером и базовой футболкой. Завершением аутфита стали лакированные ботильоны с острыми мысами и на ультратонких шпильках, а в качестве финальных штрихов — акцентные украшения.
В публикации ведущая приободрила подписчиков, написав: «Верю, что все будет хорошо!», и получила поддержку фолловеров. О других стильных образах Оксаны Федоровой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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