Оксана Акиньшина блеснула в наряде с «опасным» декольте и собрала комплименты

В своем Instagram Акиньшина приоткрыла не только то, как проходят сборы на красную дорожу. Звезда кино блеснула в наряде классического черного цвета с вырезом, стремящимся к середине талии. Акцентировать внимание к зоне декольте актриса взялась при помощи броских украшений — эффектной подвески с щедрой инкрустацией из драгоценных камней, красовавшейся на длинной цепочке. В комплекте — пара крупных серег-колец с бриллиантовым паве. Градус соблазнительности повысил дымчатый мейкап и распущенные волосы, убранные назад.

Поклонники осыпали Оксану десятками восторженных комплиментов, то и дело подшучивая на тему декольте. «В глаза смотреть!», «Какие красивые сережки!», «Огонь!», «Какая же вы красотка!», «Суперзвезда!», «Глаз не отвести», «Эталонный образец женственности», «Горячо!», «Великолепная актриса» — пишут в комментариях.