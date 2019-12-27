Округлый живот, выпирающие бока и складки: модель показала «честные» фото в купальнике
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Сара продемонстрировала серию фотографий в купальнике, на которых она показала свои удачные ракурсы и похвасталась отличной фигурой. Однако на этом девушка не остановилась и решила доказать, что известные блогеры и модели в жизни совершенно не такие, как на профессиональных снимках.
Дэвидсон сделала несколько селфи в том же купальнике. На этот раз – без поставленного света и ретуши. На них девушка сидит в естественной позе, не стесняясь выпирающих боков и складок. «Как я иногда выгляжу в купальнике и как я выгляжу на самом деле. Только что писала главу своей книги о том, как 90% времени мы сравниваем себя с другими людьми» – подписала фото девушка.
Пользователи оценили поступок модели. «Ты лучшая! Спасибо за то, что ты такая настоящая», «Мне нравится твой посыл, продолжай в том же духе!», «Мне безумно нравится это – ты выглядишь прекрасно во всех ракурсах», «Люблю тебя за смелость» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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