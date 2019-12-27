Округлый живот, выпирающие бока и складки: модель показала «честные» фото в купальнике

Пользователи оценили поступок модели. «Ты лучшая! Спасибо за то, что ты такая настоящая», «Мне нравится твой посыл, продолжай в том же духе!», «Мне безумно нравится это – ты выглядишь прекрасно во всех ракурсах», «Люблю тебя за смелость» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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