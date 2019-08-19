passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Огромный цветок и цвет «Барби»: Оксана Федорова примерила яркий брючный костюм

Оксана Федорова продолжает эксперименты со стилем и смело разбавляет классику необычными аксессуарами. В одной из последних публикаций 41-летняя ведущая и модель продемонстрировала нестандартный подход к образам в деловом формате.

«Люблю одежду, которая заряжает позитивом, дарит ощущение комфорта и естества» – пишет Федорова в своем Instagram. На ней – экстравагантный образ с брючным костюмом конфетно-розового оттенка и белым топом. Блейзер украшает интересный аксессуар – гипертрофированная брошь в форме цветка. Look дополнили босоножки на шпильке в тон.

Фото: Instagram

Оксана продемонстрировала сразу несколько вариаций на тему брючного костюма. В ее подборке – нежные пудровые оттенки, оксфордская полоска и строгий контраст черного и белого. Подписчикам образы звезды пришлись по душе, хотя необычная брошь у многих вызвала недоумение. «Оксана, ты нереальной красоты женщина! Украшай собой хорошие вещи, а лишь бы что не надо даже для рекламы!», «В первом образ явный перебор с размером цветка», «Цветок просто отпад – все пчелы ваши!», – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!