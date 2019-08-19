Огромный цветок и цвет «Барби»: Оксана Федорова примерила яркий брючный костюм

Оксана продемонстрировала сразу несколько вариаций на тему брючного костюма. В ее подборке – нежные пудровые оттенки, оксфордская полоска и строгий контраст черного и белого. Подписчикам образы звезды пришлись по душе, хотя необычная брошь у многих вызвала недоумение. «Оксана, ты нереальной красоты женщина! Украшай собой хорошие вещи, а лишь бы что не надо даже для рекламы!», «В первом образ явный перебор с размером цветка», «Цветок просто отпад – все пчелы ваши!», – пишут в комментариях.