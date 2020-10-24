Оды женственности и возврат в 80-е: как прошел финал Недели моды MBFW Russia

Mercedes-Benz Fashion Week подошла к концу и прощается с нами до следующего сезона. А о главных событиях Недели моды в Москве и самых ярких показах читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Светлана Наконечная / пресс-служба

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