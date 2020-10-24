Оды женственности и возврат в 80-е: как прошел финал Недели моды MBFW Russia
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Узнаваемые мотивы «Время, вперед!» открыли показ бренда Za_Za. В коллекции — объемные дутые куртки в лучших традициях деконструктивизма, «драматичные» силуэты и нестандартные аксессуары. Моделям вручали авоськи, наполненные картофелем, а кто-то и вовсе вышел на подиум, вооружившись габаритным багетом. Грядущей весной дизайнер предлагает сфокусироваться на платьях с пышными воланами и рукавами Джульетты, костюмах с брюками-бананами, цитирующими тенденции 80-х, и смело наряжаться в total look из кожи с глянцевой фактурой.
Мария Семилетова совершила оммаж минимализму, поставив на сдержанные тона, свободные силуэты и лаконичность. Цвет серой дымки, кремовый белый, золотистый лайм встраиваются в палитру будущей весны, заручившись поддержкой платьев из струящегося шелка, плиссированных юбок и жилетов по мотивам восточного костюма. Скромность и аскетичность форм в коллекции становятся инструментами, транслирующими внутреннюю силу и новый взгляд на женственность.
Дизайнер бренда Mad Daisy Маргарита Федосеева выпустила весенне-летнюю коллекцию под грифом #нестыдно. Согласно философии бренда, красота — искренность и свобода самовыражения. Вдохновляющий мотив — картина художницы Ирины Комаровой, которую дизайнер активно цитировала в принтах и образах моделей, дефилировавших в платках цвета перца чили и с патчами под глазами. К коллекции можно обращаться за остромодными трофеями сезона: брючными костюмами «плечистых» силуэтов, фактурными пальто-коконами, классическими брюками-палаццо и блузами с пышными рукавами.
Закрыл Неделю моды MBFW Russia российский бренд Innominate. Весенне-летняя коллекция наполнена эклектикой: в выверенных пропорциях в ней замиксованы элементы африканской и азиатской культур, power dressing, гранжевые детали и минимализм. Здесь — затейливые принты с эффектом оптических иллюзий, смелые монохромные образы и тотальный oversize. Дизайнеры Роман и Александр Ким возрождают технику макраме, представляя наглядные примеры того, как плетеные аксессуары вписываются в образы на каждый день.
Фото: Пресс-служба
Mercedes-Benz Fashion Week подошла к концу и прощается с нами до следующего сезона. А о главных событиях Недели моды в Москве и самых ярких показах читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Светлана Наконечная / пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!