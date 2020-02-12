Юлия построила вечерний look вокруг гаммы кремовых оттенков. Актриса блистала в шелковой комбинации длины миди, поверх которой был накинут свободный белый блейзер. Образ дополнен лаконичными замшевыми ботильонами и миниатюрной сумкой из коллекции Ekonika by Julia Vysotskaya. Высоцкая появилась на мероприятии с любимой группой поддержки – супругом Андреем Кончаловским и сыном Петром. В числе гостей была и Юлия Барановская, которая сделала ставку на классические черные брюки и приталенный жакет. Екатерина Одинцова составила образ в духе спортшик, взяв за основу палитру бежевых тонов. В дерзком шелковом мини и клетчатом блейзере oversize появилась Сати Казанова, а Инна Маликова предпочла миниатюрный топ в союзе со строгим брючным костюмом. В коллекции обуви и аксессуаров Юлия Высоцкая отразила свой собственный стиль. Лейтмотивом капсулы стали цветочные мотивы, вдохновленные давним подарком сына: когда-то Петр купил для мамы сумку, на которой нарисовал «плачущие ромашки». Атмосферу поддерживало оформление пространства в духе французского Биарицца – любимого курорта Юлии. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!