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Обычные москвички с размером плюс-сайз вышли на подиум в эффектном показе La Redoute

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Показ La Redoute Plus Size SS 2019

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24 октября в рамках Недели моды в Москве состоялся грандиозный показ французского бренда La Redoute, акцент в котором был сделан на плюс-сайз-моделей.

В показе новой коллекции известного французского бренда La Redoute, прошедшем накануне вечером в рамках Недели моды в Москве, приняли участие обычные горожанки, для которых карьера модели казалось несбыточной мечтой, поскольку их размер одежды далек от заветного XS или хотя бы S.

В результате кастинга было отобрано семь участниц, с которыми работали педагоги дефиле, стилисты и визажисты. У них появился шанс начать свою карьеру в модельном бизнесе и пойти по стопам Тесс Холлидей, Кати Жарковой и Эшли Грэм. Дизайнеры La Redoute в очередной раз доказали, что размер не имеет значения!

В весенне-летней коллекции La Redoute есть наряды на все случаи жизни. Повседневная, но в то же время очень чувственная коллекция (включая комплекты нижнего белья) создана с учетом всех потребностей обладательниц пышных форм.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Екатерина Худякова / WMJ.ru

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