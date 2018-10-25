Обычные москвички с размером плюс-сайз вышли на подиум в эффектном показе La Redoute

В показе новой коллекции известного французского бренда La Redoute, прошедшем накануне вечером в рамках Недели моды в Москве, приняли участие обычные горожанки, для которых карьера модели казалось несбыточной мечтой, поскольку их размер одежды далек от заветного XS или хотя бы S.

В результате кастинга было отобрано семь участниц, с которыми работали педагоги дефиле, стилисты и визажисты. У них появился шанс начать свою карьеру в модельном бизнесе и пойти по стопам Тесс Холлидей, Кати Жарковой и Эшли Грэм. Дизайнеры La Redoute в очередной раз доказали, что размер не имеет значения!