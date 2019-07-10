Облегающий леопардовый комбинезон испортил фигуру Кайли Дженнер

Звезда себе не изменяет: безупречный скульптурирующий макияж, длинные ногти с дизайном из кристаллов и максимум экстравагантности. На фото Дженнер позирует у зеркала в леопардовом тотал-луке, дополненном массивными золотыми серьгами. Комбинезон из тонкой ткани практически не оставляет места для фантазии, подчеркивая каждый изгиб тела модели.