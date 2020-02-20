На фото Алика позирует на фоне заката. «Закат! Спасибо, Сочи! Пора домой» — прокомментировала снимок актриса. Смехова взяла за основу образа палитру нейтральных оттенков — теплый песочный и капучино. К базовым брюкам-скинни звезда подобрала трикотажный джемпер с легким объемом в рукавах и декором из мерцающих кристаллов. Расслабленное настроение аутфита дополнили лаконичные белые кеды, а финальными штрихами стали акцентные браслеты и минималистичные серьги. Поклонники не жалели комплиментов. «Все слова меркнут от такой красоты», «Вы, Алика, здесь какая-то домашняя и очень милая», «Красивый закат и вы красотка», «Закат в Сочи ничто по сравнению с вашей красотой, но он дополняет вас», «Какая же вы видная, элегантная девушка!», «Космос — красотка!», «Как же вам идет этот цвет, просто молодит», «Прекрасно выглядите! Молодая, красивая, стройная», «Девчонка», «Девушка, вам идёт этот закатный наряд» — пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!