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Нюшу в образе дивы из 2000-х перепутали с Оксаной Самойловой

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Певица Нюша

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Нюша примерила новый образ, перевоплотившись в жгучую брюнетку из нулевых. 30-летняя певица произвела настоящий фурор в Сети своим новым амплуа, правда, фолловеры перепутали ее с Оксаной Самойловой.

Нюша позирует в ультракоротком платье-комбинации цвета металлик, демонстрируя стройную фигуру. В главной роли образа — дерзкие сапоги на головокружительных шпильках с зебровым принтом. Дополняет look принтованная черная бандана, которая венчает новую прическу артистки. Финальный штрих — лакированная сумка-багет и пара акцентных украшений: массивные кольца, браслет, усыпанный кристаллами, и многоярусное колье.

Певица Нюша / Instagram @nyusha_nyusha

«Очень интересно мне делать что-то новое, поэтому я и решила экспериментировать и кайфовать по полной программе. А результатами, конечно, я хочу поделиться с вами» — дала себе установку звезда.

Оксана Самойлова / Instagram @samoylovaoxana

Нюша в роли брюнетки напомнила подписчикам супругу Джигана, тиктокера Дину Саеву и даже Мерьем Узерли. «Я подумала, что это Оксана Самойлова», «Хюррем в действии», «Дина Саева, здравствуйте» — веселились в комментариях. Поклонники же не скупились на комплименты: «Ого! Вот это смена имиджа! Красотка», «Слов нет — неотразима», «Клеопатра!».

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

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