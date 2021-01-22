Нюшу в образе дивы из 2000-х перепутали с Оксаной Самойловой

Нюша в роли брюнетки напомнила подписчикам супругу Джигана, тиктокера Дину Саеву и даже Мерьем Узерли. «Я подумала, что это Оксана Самойлова», «Хюррем в действии», «Дина Саева, здравствуйте» — веселились в комментариях. Поклонники же не скупились на комплименты: «Ого! Вот это смена имиджа! Красотка», «Слов нет — неотразима», «Клеопатра!».