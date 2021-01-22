Нюшу в образе дивы из 2000-х перепутали с Оксаной Самойловой
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Нюша позирует в ультракоротком платье-комбинации цвета металлик, демонстрируя стройную фигуру. В главной роли образа — дерзкие сапоги на головокружительных шпильках с зебровым принтом. Дополняет look принтованная черная бандана, которая венчает новую прическу артистки. Финальный штрих — лакированная сумка-багет и пара акцентных украшений: массивные кольца, браслет, усыпанный кристаллами, и многоярусное колье.
«Очень интересно мне делать что-то новое, поэтому я и решила экспериментировать и кайфовать по полной программе. А результатами, конечно, я хочу поделиться с вами» — дала себе установку звезда.
Нюша в роли брюнетки напомнила подписчикам супругу Джигана, тиктокера Дину Саеву и даже Мерьем Узерли. «Я подумала, что это Оксана Самойлова», «Хюррем в действии», «Дина Саева, здравствуйте» — веселились в комментариях. Поклонники же не скупились на комплименты: «Ого! Вот это смена имиджа! Красотка», «Слов нет — неотразима», «Клеопатра!».
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
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