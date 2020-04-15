Нюша в неоновом пуховике и коротком топе показала, как вписать защитную маску в образ
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда позирует в стильном многослойном аутфите. На ней — белый кроп-топ с молнией спереди, поверх которого надет свободный черный кардиган и укороченный неоново-розовый пуховик. Продолжили look широкие черные брюки в тонкую белую полоску, поясная сумка и темные солнцезащитные очки. Завершением стал неотъемлемый сегодня аксессуар — черная защитная маска.
В тексте поста Нюша эмоционально высказалась на тему ситуацией с коронавирусом, призывая благодарить врачей и сотрудников смежных сфер, которые «принимают основной удар и первыми подвергаются заражению». «Кто-то видит стакан наполовину пустым, а кто-то — полным… А ведь от этого зависит, будет ли у нас вода в стакане на следующий день…Если вы замечаете хорошее и благодарны за то, что есть сейчас — завтра будет за что поблагодарить вдвойне» — пишет певица.
Фолловеры не только поддержали мнение звезды, но и не забыли о комплиментах. «Вот это стилево!», «Такая красивая!», «Фотки просто огонь», «Как всегда шикарная», «Розовый тебе идет», «Такая стильная всегда», «Красоту такую под маской скрывать — преступление» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!