Нюша в неоновом пуховике и коротком топе показала, как вписать защитную маску в образ

Фолловеры не только поддержали мнение звезды, но и не забыли о комплиментах. «Вот это стилево!», «Такая красивая!», «Фотки просто огонь», «Как всегда шикарная», «Розовый тебе идет», «Такая стильная всегда», «Красоту такую под маской скрывать — преступление» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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