Нюша подразнила поклонников фото в облегающем платье из латекса

В насыщенном обсуждении нового музыкального видео поклонники не забыли выразить восторг по поводу образа певицы. «Самый крутой образ!», «Какая фигура!», «Прям женщина-кошка, Нюша! Ушек не хватает», «Ню, ты супер», «Какая же ты красотка! А фигура!», «Фотка огонище!», «Нюша, ты прелесть», «Вот этот костюм мне очень понравился, красавица», «Тебе очень идет такой стиль» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram певицы Нюши @nyusha_nyusha

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