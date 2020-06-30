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Нюша подразнила поклонников фото в облегающем платье из латекса

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Нюша в total look из латекса

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Нюша смело идет на эксперименты со стилем в жизни и на сцене, не переставая удивлять поклонников эффектными образами. В одной из последних публикаций в Instagram 29-летняя певица подразнила фанатов дерзким аутфитом.

Звезда позирует в ультраоблегающем платье, полностью выполненном из латекса антрацитового цвета — в нем Нюша появляется в эпизодах нового экспериментального клипа. Длинный рукав и закрытое декольте компенсированы эффектом «второй кожи», который подчеркнул аппетитные формы. Ярким дополнением к наряду стала пышная баска, напоминающая стилизованный пояс с подвязками для чулок. Деталь поставила акцент на стройной талии певицы и стала органичным завершением образа «Женщины-кошки». Сбалансировать смелый лук стилисты взялись при помощи легкого макияжа и простой прически с крупными локонами.

В насыщенном обсуждении нового музыкального видео поклонники не забыли выразить восторг по поводу образа певицы. «Самый крутой образ!», «Какая фигура!», «Прям женщина-кошка, Нюша! Ушек не хватает», «Ню, ты супер», «Какая же ты красотка! А фигура!», «Фотка огонище!», «Нюша, ты прелесть», «Вот этот костюм мне очень понравился, красавица», «Тебе очень идет такой стиль» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram певицы Нюши @nyusha_nyusha

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