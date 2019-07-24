Нужное подчеркнуть: Анна Семенович разработала дизайн платья для тех, кому есть что показать

«Для девушек, которых любят мужчины» – так описывает платье Семенович. Приталенная модель с юбкой-солнцем слегка приоткрывает линию декольте, но не раскрывает все карты. Градиент дымчато-серого цвета визуально сужает талию, а воздушная юбка подчеркивает бедра. Игривое платье дополняет леопардовый принт, поэтому модель получила название «Кошечка».
Звезда дополнила летний образ массивным украшением, плетеной сумкой с кожаным клапаном и ультрамодными казаками со змеиным принтом. Подписчики оценили образ, особенно мужская часть аудитории. «Королева!», «Превосходно выглядишь, я тебя очень люблю!», «Ты бомба!» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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