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Новым креативным директором легендарного модного Дома Givenchy стал молодой и дерзкий дизайнер Мэтью Уильямс

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Мэтью Уильямс

Фото: Instagram

Теперь знаменитым на весь мир французским модным брендом Givenchy руководит 34-летний дизайнер Мэтью Уильямс.

«Я благодарен представителям LVMH за то, что поверили в меня и дали возможность осуществить мечту всей жизни. В эти беспрецедентные для всего мира времена я хочу послать письмо надежды вместе со своим комьюнити и коллегами и намерен внести свой вклад в позитивные перемены», — прокомментировал назначение Мэтью Уильямс.

Отметим, что Мэттью Уильямс является основателем известного люксового бренда модной молодежной одежды 1017 Alyx 9SM. Свою первую коллекцию для Givenchy дизайнер покажет в октябре в рамках Недели моды в Париже.

Фото: Instagram

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