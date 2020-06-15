Новым креативным директором легендарного модного Дома Givenchy стал молодой и дерзкий дизайнер Мэтью Уильямс

«Я благодарен представителям LVMH за то, что поверили в меня и дали возможность осуществить мечту всей жизни. В эти беспрецедентные для всего мира времена я хочу послать письмо надежды вместе со своим комьюнити и коллегами и намерен внести свой вклад в позитивные перемены», — прокомментировал назначение Мэтью Уильямс.