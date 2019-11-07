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Новый стиль заметно постройневшей Анастасии Волочковой вызвал восторг у ее фанатов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

43-летняя балерина экспериментирует с прической и нарядами.

Новое фото, которое опубликовала в своем блоге Анастасия Волочкова, вызвало восторг у ее поклонников.

«После спектакля, проведенного в Красногорске и предшествующей ему подготовки, позволила себе отдохнуть денек. Как вам такая укладка? Люди, я еще на 2 кг похудела за день спектакля», — похвасталась балерина фигурой и прической.

«Красота», «Какая вы здесь очаровательная», «Не узнала...супер», «Очень изменилась», «Шикарная девушка», «Даа похудели классно», «Укладка офигенная», «Челка идет», «Вы очень похорошели! Цвет точно к лицу», «Анастасия, Вы здесь похожи на Светлану Светличную», «Нереально красивая», «Какая Дива, Вам очень идет», «Прическа соответствует возрасту и статусу. Первый раз комментирую. Красиво», «Ну вот же, красиво же, можете же! И платье вам и идет, прическа, макияж, помолодели сразу», — обсуждают в комментариях.

А вам нравится новый стиль балерины?

Фото и видео: instagram

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