Новый стиль заметно постройневшей Анастасии Волочковой вызвал восторг у ее фанатов

«Красота», «Какая вы здесь очаровательная», «Не узнала...супер», «Очень изменилась», «Шикарная девушка», «Даа похудели классно», «Укладка офигенная», «Челка идет», «Вы очень похорошели! Цвет точно к лицу», «Анастасия, Вы здесь похожи на Светлану Светличную», «Нереально красивая», «Какая Дива, Вам очень идет», «Прическа соответствует возрасту и статусу. Первый раз комментирую. Красиво», «Ну вот же, красиво же, можете же! И платье вам и идет, прическа, макияж, помолодели сразу», — обсуждают в комментариях.

А вам нравится новый стиль балерины?