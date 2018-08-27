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Новый молодежный образ 69-летней Аллы Пугачевой очаровал Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Галкина

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В Сети снова обсуждают стиль Примадонны.

69-летняя Алла Пугачева не раз привлекала внимание к своей персоне с помощью смелых и стильных образов. Артистка воспитывает маленьких детей, замужем за мужчиной гораздо моложе себя, и нет ничего удивительного в том, что для жизни Примадонна выбирает молодежный стиль.

На фото, собравшем массу комплиментов в Сети, Алла Борисовна позирует в модных голубых джинсах и белых кедах, черно-белой футболке, черной толстовке, кепке со звездой.

Та же кепка была на Примадонне в забавном видеоролике «Дамысдюн», который та сняла на пару с Лаймой Вайкуле на днях.

Фото и видео: instagram

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