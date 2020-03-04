Новый модный тренд: женщины надевают топ от бикини вверх ногами, чтобы подчеркнуть грудь

Одни написали: «Мэм, ваше бикини надето неправильно», «Верх и низ перепутаны, но я все еще люблю вас», «Как ваше бикини вообще держится», «Не следует примерять на себя все новые тренды», «Я никогда не понимал, почему девушки все хотят перевернуть с ног на голову». А другим новый способ носить купальник пришелся по душе. И таковых оказалось большинство. Так, например, в соцсети Instagram девушки активно начали выкладывать фото в бикини, надетом наоборот. У тренда даже появился собственный хештег #upsidedownbikini и одноименный аккаунт. По словам последователей перевернутого бикини, благодаря этому получается создать эффектный пляжный образ и при этом избавиться от лишних бретелек, которые портят ровный загар.

Фото: Instagram

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