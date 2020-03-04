passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Новый модный тренд: женщины надевают топ от бикини вверх ногами, чтобы подчеркнуть грудь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Фото: Instagram

Популяризировала новую fashion-тенденцию австралийская модель Тэмми Хемброу, выложившая фото в надетом вверх ногами розовом купальнике на своей странице в социальной сети Instagram, где у нее почти 11 миллионов подписчиков.

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, этот необычный способ носить бикини – довольно рискованный, так как нижняя часть груди остается открытой, а декольте в целом выглядит провокационно, что неизбежно привлекает внимание. Потому неудивительно, что бикини, надетое вверх тормашками, не осталось незамеченным. В частности, мнение поклонников Тэмми Хемброу разделилось.

Одни написали: «Мэм, ваше бикини надето неправильно», «Верх и низ перепутаны, но я все еще люблю вас», «Как ваше бикини вообще держится», «Не следует примерять на себя все новые тренды», «Я никогда не понимал, почему девушки все хотят перевернуть с ног на голову». А другим новый способ носить купальник пришелся по душе. И таковых оказалось большинство. Так, например, в соцсети Instagram девушки активно начали выкладывать фото в бикини, надетом наоборот. У тренда даже появился собственный хештег #upsidedownbikini и одноименный аккаунт. По словам последователей перевернутого бикини, благодаря этому получается создать эффектный пляжный образ и при этом избавиться от лишних бретелек, которые портят ровный загар.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!