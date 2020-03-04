Новый модный тренд: женщины надевают топ от бикини вверх ногами, чтобы подчеркнуть грудь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, этот необычный способ носить бикини – довольно рискованный, так как нижняя часть груди остается открытой, а декольте в целом выглядит провокационно, что неизбежно привлекает внимание. Потому неудивительно, что бикини, надетое вверх тормашками, не осталось незамеченным. В частности, мнение поклонников Тэмми Хемброу разделилось.
Одни написали: «Мэм, ваше бикини надето неправильно», «Верх и низ перепутаны, но я все еще люблю вас», «Как ваше бикини вообще держится», «Не следует примерять на себя все новые тренды», «Я никогда не понимал, почему девушки все хотят перевернуть с ног на голову». А другим новый способ носить купальник пришелся по душе. И таковых оказалось большинство. Так, например, в соцсети Instagram девушки активно начали выкладывать фото в бикини, надетом наоборот. У тренда даже появился собственный хештег #upsidedownbikini и одноименный аккаунт. По словам последователей перевернутого бикини, благодаря этому получается создать эффектный пляжный образ и при этом избавиться от лишних бретелек, которые портят ровный загар.
Фото: Instagram
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