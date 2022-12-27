17:40, 27 декабря 2022
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Новогодний корпоратив: как произвести впечатление на коллег и не остаться без работы
Готовимся к корпоративу: стилист Якимова призвала россиянок помнить о шести правилах.
Фото: изображение от lookstudio на Freepik
Пора новогодних корпоративов в самом разгаре. Так как же предстать перед коллегами, чтобы не шокировать их и в то же время не остаться в тени? Поговорили с персональным стилистом Анной Якимовой и составили топ-6 правил удачного образа.
- Подчеркните достоинства. По словам специалиста, важно при выборе новогоднего образа правильно расставить акценты: если вы являетесь обладательницей шикарных ног – покажите их, если природа наградила вас красивым бюстом – выделите его, тонкой талией – уделите ей особое внимание. Есть нюанс – ни в коем случае не показывайте всё и сразу – придержите эту идею для пляжных вечеринок, также отложите в сторону колготки в сетку, увы, они давно вышли из моды. Анна Якимова рекомендует отказаться от тонкого трикотажа, который выдаст все складочки и нюансы фигуры, в пользу качественных трикотажных вещей, например, платьев.
- Выбирайте адекватную высоту каблука – ту, на которой вы сможете танцевать и ходить, а не просто сидеть весь вечер, иначе праздник будет испорчен. Если вы не ходите на каблуках, выберите обувь с мини-каблучком, который придаст походке элегантность. Откажитесь от обуви на плоском ходу. Выбирайте шпильку, пусть невысокую – будьте звездой вечера.
- Отдавайте предпочтение маленьким сумочкам. Праздничный выход – это всегда возможность выгулять красивый клатч или нарядную вечернюю сумочку. Стилист подчеркивает: ни в коем случае не берите офисную сумку – на празднике она будет выглядеть абсолютно нелепо.
- Целенаправленно купите наряд на мероприятие, не пытайтесь найти подходящую вещь в своем гардеробе. Сходите в магазин и присмотрите что-то специально для вечеринки – яркое, но недорогое. Купите платье или костюм, пусть одежда будет непрактичной, на два-три выхода, но праздничной, броской и сияющей. Масс-маркет может в этом деле помочь. Один из главных трендов текущего зимнего сезона – пайетки, стразы, блестки. Присмотритесь к ним.
- Красивый вечерний makeup и укладка. Сделайте акцент на глазах и нанесите легкую помаду. Откажитесь от тяжелых укладок – они придают возраст и солидность, на празднике это ни к чему. Распустите волосы и уложите их так, чтобы они выглядели естественно.
- Больше аксессуаров. Откажитесь от сдержанности. Украшения в новогоднюю ночь могут быть в избытке. Надевайте и кольца, и браслеты, и серьги, и колье – «пусть все сияет, сверкает», когда образ дополняет всего один аксессуар – это выглядит бедновато с точки зрения праздничного настроения, резюмирует стилист.
В завершении хотела бы посоветовать всем женщинам на новогодних вечеринках и корпоративах расслабиться, отдохнуть и получить удовольствие от того, какие они красивые и как весело проводят время, вместо того чтобы оценивать внешний вид своих коллег. Вам это ни к чему. Сконцентрируйтесь на собственном настроении и блистайте.
Анна Якимова
Песрональный стилист