Новогодний корпоратив: как произвести впечатление на коллег и не остаться без работы

В завершении хотела бы посоветовать всем женщинам на новогодних вечеринках и корпоративах расслабиться, отдохнуть и получить удовольствие от того, какие они красивые и как весело проводят время, вместо того чтобы оценивать внешний вид своих коллег. Вам это ни к чему. Сконцентрируйтесь на собственном настроении и блистайте.