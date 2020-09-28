Новая пассия отца купила белое платье, чтобы затмить его дочь-невесту на свадьбе

Героиня истории была в бешенстве. Она тут же разослала публикацию подругам и сестре, которые возмутились не меньше. На фото из онлайн-магазина было соблазнительное платье-комбинация из белоснежного шелка в комплекте с блейзером в тон. «Я сразу написала отцу, чтобы уточнить, какой именно цвет платья купила его девушка — на сайте выбор был большой. Однако он был на даче, где плохо ловит сигнал. Через какое-то время его пассия ответила мне вместо него и сказала, что хотела сделать для моего папы сюрприз своим появлением, поэтому удалила мои сообщения» — рассказывает невеста.

«Ранее она спрашивала разрешение, чтобы надеть оттенок, похожий на платья подружек, но получила отказ. А теперь она просто издевается и собирается затмить меня! Мне осталось только позвонить отцу и пригрозить, что она не должна так поступать, если не хочет испортить мою свадьбу скандалом» — продолжает героиня. Фолловеры негодовали, советуя проучить подругу отца. «Вылей на нее красящий напиток!», «Это непозволительно для гостьи!» — пишут в комментариях на портале Reddit.