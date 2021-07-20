Носите гигантский баул в паре с мини-сумкой, как это делает Джессика Альба

Первое и главное — цветочное платье длины мидакси, которое не будет стеснять движений во время забега по магазинам и откроет для солнца доступ к телу. К нему — пару удобных сандалий брутального силуэта и сразу две сумки. Лот номер один — овальная кросс-боди, оттенок которой вторит обуви. Второй — гигантский шоппер, который часто мелькает в хрониках образов Джессики. Союз аксессуаров смотрится вполне гармонично, а главное — практично.

Кажется, такой прием идеален в графике, в котором деловые встречи сменяются романтическими, а офис — студией пилатеса. Облюбовали его и другие знаменитости, в числе которых Анастасия Решетова, Роузи Хантингтон-Уайтли, Деми Мур. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.