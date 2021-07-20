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Носите гигантский баул в паре с мини-сумкой, как это делает Джессика Альба

Джессика Альба отправилась на шопинг, а все свое предпочла взять с собой. Для этого актриса использовала прием, который дизайнеры предлагают нам для стильных образов, а экологи — для избавления от пластика. Смотрим и запоминаем, как одеваться, если в планах дневной марафон по важным делам!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джессика Альба

Фото: Eastnews

Первое и главное — цветочное платье длины мидакси, которое не будет стеснять движений во время забега по магазинам и откроет для солнца доступ к телу. К нему — пару удобных сандалий брутального силуэта и сразу две сумки. Лот номер один — овальная кросс-боди, оттенок которой вторит обуви. Второй — гигантский шоппер, который часто мелькает в хрониках образов Джессики. Союз аксессуаров смотрится вполне гармонично, а главное — практично.

Кажется, такой прием идеален в графике, в котором деловые встречи сменяются романтическими, а офис — студией пилатеса. Облюбовали его и другие знаменитости, в числе которых Анастасия Решетова, Роузи Хантингтон-Уайтли, Деми Мур. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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