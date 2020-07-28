Нонна Гришаева подразнила фанатов дерзким разрезом платья и соблазнительными чулками
Фото: Instagram @grishaevanonna
«Нонночка, работаем!» — подписала снимок Гришаева. Звезда театра и кино позирует в миди-платье с забавными рукавами-фонариками и пестрым цветочным принтом, напоминающим полотна художников-фовистов. Подчеркнул формы союз из экстремально глубокого V-образного выреза и дерзкого разреза юбки от бедра. Нонна подразнила фанатов, кокетливо приподняв платье и продемонстрировав роскошные стройные ноги в капроновых чулках с контрастными резинками. Дополнили look туфли Мэри Джейн из нежного лавандового бархата и на устойчивом блочном каблуке. Органично вписалась прическа с забранной челкой, пышным объемом и вплетенным в волосы ободком.
Фолловеры были щедры на комплименты в адрес любимой актрисы. «Сногсшибательная вы!», «Кокетка», «Вы — богиня!», «Шикарная, озорная Нонночка», «Какая же красивая, удивительная женщина!», «Потрясающе выглядите», «Ножки и декольте… Будоражите!», «С каждым годом становитесь моложе», «Убили наповал!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @grishaevanonna
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