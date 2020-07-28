Нонна Гришаева подразнила фанатов дерзким разрезом платья и соблазнительными чулками

Фолловеры были щедры на комплименты в адрес любимой актрисы. «Сногсшибательная вы!», «Кокетка», «Вы — богиня!», «Шикарная, озорная Нонночка», «Какая же красивая, удивительная женщина!», «Потрясающе выглядите», «Ножки и декольте… Будоражите!», «С каждым годом становитесь моложе», «Убили наповал!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @grishaevanonna

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