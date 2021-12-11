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Номер Плющенко и Гном Гномыча и олимпийцы на подиуме: чем запомнился показ Zasport

Дизайнер Анастасия Задорина и ее команда берут новые высоты и каждый раз удивляют масштабом. В апреле, накануне олимпиады в Токио, Zasport представляли экипировку для спортсменов в павильоне «Космос» на ВДНХ, теперь же в качестве локации была выбрана «ВТБ Арена» и показ провели прямо на катке. За событиями наблюдал Passion.ru.
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Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба

Фуршет с видом на ледовую арену — отличный повод выгулять роскошные меха и поставить яркую точку в череде рабочих будней. Повод — презентация коллекции Zasport для XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

Гостей пригласили занять места на трибунах и насладиться шоу, которое открыла череда номеров в исполнении чемпионов. Первыми на лед вышли 5 фигуристов юниорской сборной — в дань пяти кольцам символа Олимпийских игр. Затем, затаив дыхание, зрители наблюдали за парным выступлением Алины Загитовой и юной Арины Ротенберг. Завершающий номер — от Евгения Плющенко и его сына Александр под музыку Петра Чайковского.

Александр Плющенко

За выступлением мужа и сына наблюдала Яна Рудковская, которая сменила наряды «от-кутюр» на расслабленный спортивный костюм от Christian Dior. В числе гостей блистали Виктория Дайнеко, Алена Водонаева, Владислав Лисовец, Екатерина Одинцова, Светлана Хоркина и многие другие.

Евгений Плющенко

К слову, сборная страны вновь вынуждена выступать на Олимпийских играх без государственной символики. Это стало основной задачей при разработке дизайна экипировки. Напоминать спортсменам о родных краях будут очертания географических объектов — городов, островов, озер. Раскрыта и тема Пекина — в виде надписей, изображений дракона, пиктограмм зимних видов спорта, стилизованнных под иероглифы, а также голубовато-зеленого цвета цин, который в Китае считается символом жизненной силы.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Презентация коллекции ZASPORT

Фото: Пресс-служба

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Фото: пресс-служба

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