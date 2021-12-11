Номер Плющенко и Гном Гномыча и олимпийцы на подиуме: чем запомнился показ Zasport

Фуршет с видом на ледовую арену — отличный повод выгулять роскошные меха и поставить яркую точку в череде рабочих будней. Повод — презентация коллекции Zasport для XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

Гостей пригласили занять места на трибунах и насладиться шоу, которое открыла череда номеров в исполнении чемпионов. Первыми на лед вышли 5 фигуристов юниорской сборной — в дань пяти кольцам символа Олимпийских игр. Затем, затаив дыхание, зрители наблюдали за парным выступлением Алины Загитовой и юной Арины Ротенберг. Завершающий номер — от Евгения Плющенко и его сына Александр под музыку Петра Чайковского.