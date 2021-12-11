Номер Плющенко и Гном Гномыча и олимпийцы на подиуме: чем запомнился показ Zasport
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Фото: Пресс-служба
Фуршет с видом на ледовую арену — отличный повод выгулять роскошные меха и поставить яркую точку в череде рабочих будней. Повод — презентация коллекции Zasport для XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.
Гостей пригласили занять места на трибунах и насладиться шоу, которое открыла череда номеров в исполнении чемпионов. Первыми на лед вышли 5 фигуристов юниорской сборной — в дань пяти кольцам символа Олимпийских игр. Затем, затаив дыхание, зрители наблюдали за парным выступлением Алины Загитовой и юной Арины Ротенберг. Завершающий номер — от Евгения Плющенко и его сына Александр под музыку Петра Чайковского.
За выступлением мужа и сына наблюдала Яна Рудковская, которая сменила наряды «от-кутюр» на расслабленный спортивный костюм от Christian Dior. В числе гостей блистали Виктория Дайнеко, Алена Водонаева, Владислав Лисовец, Екатерина Одинцова, Светлана Хоркина и многие другие.
К слову, сборная страны вновь вынуждена выступать на Олимпийских играх без государственной символики. Это стало основной задачей при разработке дизайна экипировки. Напоминать спортсменам о родных краях будут очертания географических объектов — городов, островов, озер. Раскрыта и тема Пекина — в виде надписей, изображений дракона, пиктограмм зимних видов спорта, стилизованнных под иероглифы, а также голубовато-зеленого цвета цин, который в Китае считается символом жизненной силы.
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Фото: Пресс-служба
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Фото: пресс-служба