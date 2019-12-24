«Ноги прятать некуда»: Перминова в ботфортах на шпильке показала, как правильно позировать для Instagram

Фолловеры не жалели комплиментов. «В вас столько шарма и уверенности, бомбическое сочетание», «Вау! Как вам идут эти очки», «Елена Сергеевна, вы просто сногсшибательны», «Очки очень классные, идут! А ноги прятать некуда, не помещаются», «Вау, какой стиль!», «Очень стильно», «Просто драйв!», «Лена, вы просто произведение искусства» – пишут в Instagram.

Фото: Instagram

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