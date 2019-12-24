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«Ноги прятать некуда»: Перминова в ботфортах на шпильке показала, как правильно позировать для Instagram

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Запредельно длинные ноги – визитная карточка Елены Перминовой, которую она неустанно демонстрирует в своем аккаунте. В одной из последних публикаций 33-летняя модель снова восхитила поклонников фигурой, но на этот раз – в максимально дерзком аутфите.

Елена Перминова вернулась в столицу из путешествия в Африку, где вместе с семьей отмечала день рождения мужа, 60-летнего бизнесмена Александра Лебедева. «Примчалась в Москву, где меня ждала настоящая европейская зима. К новогодней суете готова!» – прокомментировала модель свой пост.

На фото Перминова позирует, заключив в объятия дизайнерского плюшевого медведя от Max Mara. На ней – объемный кожаный бомбер насыщенного карамельного оттенка, зарифмованный с базовыми светло-голубыми джинсами по фигуре. Главным акцентом образа стали смелые ботфорты из кожи цвета горького шоколада с тиснением под питона. Заостренные носки, высокие шпильки, широкие голенища и фигурный верх сделали ноги многодетной мамы бесконечно длинными. Завершили аутфит крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы.

Фолловеры не жалели комплиментов. «В вас столько шарма и уверенности, бомбическое сочетание», «Вау! Как вам идут эти очки», «Елена Сергеевна, вы просто сногсшибательны», «Очки очень классные, идут! А ноги прятать некуда, не помещаются», «Вау, какой стиль!», «Очень стильно», «Просто драйв!», «Лена, вы просто произведение искусства» – пишут в Instagram.

Фото: Instagram

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