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Нинидзе пришла на открытие бутика в мужских брюках, а Аксенова — в кимоно
Метель и 10-балльные пробки в Москве не помешали звездам добраться до нового бутика Uniqlo, который получил статус самого крупного в России и Европе. Примерить классику бренда и ознакомиться с актуальными коллекциями и коллаборациями собрались Нино Нинидзе, Равшана Куркова, Алена Долецкая, Любовь Аксенова, Лукерья Ильяшенко, Мурад Османн и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
Нино Нинидзе выгуляла расслабленный аутфит, будто собранный из трофеев мужской половины гардеробной. Актриса вооружилась брюками на пару размеров больше, увенчала их брутальным ремнем, добавила бланковую рубашку и объемный блейзер. Любовь Аксенова совместила классические брюки клеш с базовой футболкой и примерила небесно-голубую накидку по мотивам японского кимоно.
Равшана Куркова своим образом доказала, что все самое стильное просто, особенно когда за окном холод и хочется укутаться в мягкий джемпер из шерсти. Лукерья Ильяшенко продемонстрировала смелый трюк: вышла навстречу непогоде в белоснежном костюме «плечистого» силуэта. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: пресс-служба