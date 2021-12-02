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Нинидзе пришла на открытие бутика в мужских брюках, а Аксенова — в кимоно

Метель и 10-балльные пробки в Москве не помешали звездам добраться до нового бутика Uniqlo, который получил статус самого крупного в России и Европе. Примерить классику бренда и ознакомиться с актуальными коллекциями и коллаборациями собрались Нино Нинидзе, Равшана Куркова, Алена Долецкая, Любовь Аксенова, Лукерья Ильяшенко, Мурад Османн и многие другие.