Николь Шерзингер взорвала Сеть фото в латексном бра и пушистом халате

Шерзингер опубликовала серию эффектных селфи в своем Instagram, на которых позирует в латексном наряде антрацитового цвета. В look’е — снова классика стиля Николь в виде экстремально глубокого декольте, которое оставляет мало места для фантазии. Компенсировать брутальность исполнительница взялась с помощью уютного и пушистого банного халата, который накинула поверх сценического костюма. Образ завершила прическа с распущенными волосами и естественными локонами и мейкап с легким бронзовым акцентом на глазах.

Поклонники не скрывали восхищения и осыпали любимую звезду комплиментами. «Вы выглядите шикарно!», «Такая милая!», «Вы точно настоящая? Разве можно быть настолько идеальной? Богиня!», «Невероятная!», «Глаз не сомкнуть от такой красоты!», «Потрясающая красотка!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Николь Шерзингер читайте на Passion.ru.