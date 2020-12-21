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Николь Шерзингер взорвала Сеть фото в латексном бра и пушистом халате

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Николь Шерзингер в дерзком латексном топе

Фото: Instagram @nicolescherzinger

Николь Шерзингер мастерски вписывает дерзкий латекс в свои наряды и дополняет их другими, не менее яркими деталями. 42-летняя вокалистка The Pussycat Dolls снова подразнила поклонников новым образом и собрала не одну сотню комплиментов.

Шерзингер опубликовала серию эффектных селфи в своем Instagram, на которых позирует в латексном наряде антрацитового цвета. В look’е — снова классика стиля Николь в виде экстремально глубокого декольте, которое оставляет мало места для фантазии. Компенсировать брутальность исполнительница взялась с помощью уютного и пушистого банного халата, который накинула поверх сценического костюма. Образ завершила прическа с распущенными волосами и естественными локонами и мейкап с легким бронзовым акцентом на глазах.

Поклонники не скрывали восхищения и осыпали любимую звезду комплиментами. «Вы выглядите шикарно!», «Такая милая!», «Вы точно настоящая? Разве можно быть настолько идеальной? Богиня!», «Невероятная!», «Глаз не сомкнуть от такой красоты!», «Потрясающая красотка!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Николь Шерзингер читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @nicolescherzinger

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