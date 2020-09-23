Николь Шерзингер в латексном комбезе раскритиковали в Сети: «Слишком стара для такого»

Не всем фолловерам эпатажный выход Николь пришелся по вкусу. Некоторых смутил наряд, другие же подозревают звезду в новых косметологических и хирургических вмешательствах во внешность. «Вы красивая. Остановитесь с филлерами и ботоксом. Вам они не нужны!», «Что на вас надето?!», «Слишком стара для такого. Время переходить на новый уровень» — раскритиковали Шерзингер. Однако поклонники отражали замечания комплиментами: «Выглядите потрясающе!», «Лучшая из лучших!», «Королева!» — пишут в комментариях.