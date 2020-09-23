Николь Шерзингер в латексном комбезе раскритиковали в Сети: «Слишком стара для такого»
Фото: Instagram @nicolescherzinger
Шерзингер встретила премьеру во всеоружии: артистка надела кипенно-белый комбинезон из латекса с ультракороткими шортами, декорированными пышными оборками. Верх украшен воротником «берта», формирующим «плечистый» силуэт, и классической рубашечной стойкой. Наряд звезда зарифмовала с едва заметными колготками в телесную сетку и целым арсеналом акцентных украшений. В аутфите нашлось место и массивному сияющему каффу, и сразу нескольким увесистыми кольцам. Даже маникюр вторил аксессуарам, повторяя металлическую текстуру. Финальные штрихи — традиционно яркий мейкап и прическа с высокой косой.
Не всем фолловерам эпатажный выход Николь пришелся по вкусу. Некоторых смутил наряд, другие же подозревают звезду в новых косметологических и хирургических вмешательствах во внешность. «Вы красивая. Остановитесь с филлерами и ботоксом. Вам они не нужны!», «Что на вас надето?!», «Слишком стара для такого. Время переходить на новый уровень» — раскритиковали Шерзингер. Однако поклонники отражали замечания комплиментами: «Выглядите потрясающе!», «Лучшая из лучших!», «Королева!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @nicolescherzinger
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