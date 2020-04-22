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Николь Шерзингер в бюстье и лавандовых клешах показала, как наряжается дома

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Солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала, как выглядит дома

Фото: Instagram

Николь Шерзингер показала, как провести период самоизоляции стильно. 41-летняя певица, предпочитающая дерзкие латексные мини и комбинезоны на сцене, удивила нежным домашним образом.

Солистка группы The Pussycat Dolls выстроила образ вокруг клетчатого принта в нежном оттенке лаванды. На ней — эффектная двойка с широкими брюками высокой посадки, низы которых прикрывают обувь — за счет этой хитрости ноги визуально кажутся еще длиннее. Дополняет комплект короткий асимметричный топ-бюстье на одно плечо. «Карантинный образ дня» — подписала фото Николь.

Стильный домашний look собрал сотни комплиментов от поклонников. «Этот цвет вам к лицу!», «Лиловый — ваш цвет!», «Королева карантина», «Вы великолепны!», «Роскошно подготовились, чтобы пойти в гостиную», «Только вы можете выглядеть идеально в период карантина», «Лавандовая принцесса», «Богиня Николь» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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