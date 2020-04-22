Николь Шерзингер в бюстье и лавандовых клешах показала, как наряжается дома
Фото: Instagram
Солистка группы The Pussycat Dolls выстроила образ вокруг клетчатого принта в нежном оттенке лаванды. На ней — эффектная двойка с широкими брюками высокой посадки, низы которых прикрывают обувь — за счет этой хитрости ноги визуально кажутся еще длиннее. Дополняет комплект короткий асимметричный топ-бюстье на одно плечо. «Карантинный образ дня» — подписала фото Николь.
Стильный домашний look собрал сотни комплиментов от поклонников. «Этот цвет вам к лицу!», «Лиловый — ваш цвет!», «Королева карантина», «Вы великолепны!», «Роскошно подготовились, чтобы пойти в гостиную», «Только вы можете выглядеть идеально в период карантина», «Лавандовая принцесса», «Богиня Николь» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!