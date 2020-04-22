Николь Шерзингер в бюстье и лавандовых клешах показала, как наряжается дома

Стильный домашний look собрал сотни комплиментов от поклонников. «Этот цвет вам к лицу!», «Лиловый — ваш цвет!», «Королева карантина», «Вы великолепны!», «Роскошно подготовились, чтобы пойти в гостиную», «Только вы можете выглядеть идеально в период карантина», «Лавандовая принцесса», «Богиня Николь» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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