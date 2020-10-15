Николь Шерзингер нарядилась в латекс антрацитового цвета и произвела фурор

Шерзингер нарядилась в латекс антрацитового цвета с головы до ног. На ней — двойка из бра с декольте опасной глубины и легинсы высокой посадки, подчеркнувшие фигуру звезды с самых выгодных ракурсов. На плечи Николь накинула блейзер oversize графитового оттенка с декором из брутальных металлических колец вдоль рукавов. Дополнили аутфит в духе подружки рокера массивные серьги-кольца, спускающиеся до плеч, и нательное украшение в стиле нулевых. Завершающий штрих — защитная маска с броской надписью Don’t Talk To Me («Не разговаривай со мной» — прим. ред.). Традиционно яркий образ дополняет беспроигрышная для Шерзингер прическа с ультравысоким хвостом и мейкап с «кошачьими» стрелками.

Поклонники не жалели комплиментов — образ вызвал бурю эмоций. «Пантера на сцене!», «Латекс — огонь! Интересно, трудно ли натягивать такие легинсы?», «Выглядите потрясающе!», «Этот образ просто невероятный!», «Слишком горячо!» — пишут в комментариях.