Нежный шелк и дикие джунгли: Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий образ с принтованным костюмом

В рамках тура It’s my party Лопес отправилась в Тель-Авив, а по пути в аэропорт передала привет израильским поклонникам. «Тель-Авив, ты следующий» – написала звезда под фото в своем Instagram. На ней – яркий шелковый костюм на основе широких прямых брюк и рубашки с нескромным декольте.
Подчеркнуть талию в двойке свободного силуэта удалось за счет ультрамодного аксессуара – тонкого пластикового пояса, который перекликается с крупными очками с прозрачными линзами.
Фото: Instagram
Главным акцентом образа стал принт, имитирующий настоящие джунгли с их дикими обитателями – тиграми и леопардами. Лопес сбалансировала буйство красок при помощи лаконичных белых кед на массивной подошве и добавила пару аксессуаров – широкий браслет со «змеиной» фактурой и золотые серьги-кольца.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook
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