Нежный шелк и дикие джунгли: Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий образ с принтованным костюмом

В рамках тура It’s my party Лопес отправилась в Тель-Авив, а по пути в аэропорт передала привет израильским поклонникам. «Тель-Авив, ты следующий» – написала звезда под фото в своем Instagram. На ней – яркий шелковый костюм на основе широких прямых брюк и рубашки с нескромным декольте.