Нежный шелк и дерзкий разрез от бедра: Перминова вышла в свет в смелом вечернем платье
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Перминова выбрала атласное платье насыщенного пламенно-красного цвета. Переливы шелка, асимметрия, открытые плечи и акцент на талии помогли модели похвастаться точеной фигурой — результатом упорной работы в спортзале. Дерзости в образ добавил экстремальный разрез платья от бедра, а гладкую мерцающую фактуру атласа сбалансировали классические замшевые лодочки телесного цвета. Вечерний аутфит ограничился красным цветом в главной роли — для него было подобрано лаконичное колье и сдержанный дымчатый мейкап.
Образ Елены Перминовой, по мнению фолловеров, заслужил множество комплиментов. «Барышни из Victoria’s Secret отдыхают!», «Шикарная», «Как всегда на высоте», «Прекрасна в красном», «Какая вы гармоничная и красивая», «Сногсшибательная красота», «Платье — мечта! Вы прекрасны», «Лена, вам очень идет красный» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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