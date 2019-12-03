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Нежный шелк и дерзкий разрез от бедра: Перминова вышла в свет в смелом вечернем платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Светский выход Елены Перминовой снова восхитил всех. 33-летняя модель появилась на благотворительном вечере в ярком наряде, подчеркнувшем бесконечно длинные стройные ноги — настоящую гордость многодетной мамы.

Перминова выбрала атласное платье насыщенного пламенно-красного цвета. Переливы шелка, асимметрия, открытые плечи и акцент на талии помогли модели похвастаться точеной фигурой — результатом упорной работы в спортзале. Дерзости в образ добавил экстремальный разрез платья от бедра, а гладкую мерцающую фактуру атласа сбалансировали классические замшевые лодочки телесного цвета. Вечерний аутфит ограничился красным цветом в главной роли — для него было подобрано лаконичное колье и сдержанный дымчатый мейкап.

Образ Елены Перминовой, по мнению фолловеров, заслужил множество комплиментов. «Барышни из Victoria’s Secret отдыхают!», «Шикарная», «Как всегда на высоте», «Прекрасна в красном», «Какая вы гармоничная и красивая», «Сногсшибательная красота», «Платье — мечта! Вы прекрасны», «Лена, вам очень идет красный» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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