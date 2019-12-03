Нежный шелк и дерзкий разрез от бедра: Перминова вышла в свет в смелом вечернем платье

Образ Елены Перминовой, по мнению фолловеров, заслужил множество комплиментов. «Барышни из Victoria’s Secret отдыхают!», «Шикарная», «Как всегда на высоте», «Прекрасна в красном», «Какая вы гармоничная и красивая», «Сногсшибательная красота», «Платье — мечта! Вы прекрасны», «Лена, вам очень идет красный» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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