Нежный шелк и декольте до пояса: в Сети обсуждают смелый образ Татьяны Навки

Многим поклонникам образ Татьяны Навки пришелся по душе, и в комментариях фигуристку буквально осыпали комплиментами: «Очень-очень красивая!», «Восхитительно выглядите, а какое красивое платье!», «Очень смело, очень красиво», «Пикантно», «Очень смелое декольте», «Восхитительная королева льда». Другие же нашли аутфит неподходящим и даже неприличным: «Татьяна, вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете!», «Татьяна, вы предмет женского гардероба забыли надеть…», «Пошло…Неужели ничего не осталось, чтобы держать внимание аудитории…Фигуристка мирового уровня в таком виде», «Все хорошо. Татьяна прекрасна. Но платье вульгарное», «Платья, мягко говоря, неприличное!» – пишут в комментариях.