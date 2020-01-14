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Нежный шелк и декольте до пояса: в Сети обсуждают смелый образ Татьяны Навки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Новый смелый образ Татьяны Навки вызвал бурное обсуждение в Instagram. Мнение фолловеров по поводу нескромного декольте и отсутствия бра под шелковым платьем разделилось.

В одной из последних публикаций 44-летняя фигуристка позирует в элегантном шелковом платье насыщенного фисташкового цвета. Акцентном стало экстремально глубокое декольте, спускающееся до середины талии. Его обрамляют многочисленные драпировки и пояс с пряжкой, усыпанной мерцающими кристаллами. Эффектный look дополнен комплектом броских украшений – цепочкой с крупным кулоном и каплевидными серьгами.

Фото: Instagram

Многим поклонникам образ Татьяны Навки пришелся по душе, и в комментариях фигуристку буквально осыпали комплиментами: «Очень-очень красивая!», «Восхитительно выглядите, а какое красивое платье!», «Очень смело, очень красиво», «Пикантно», «Очень смелое декольте», «Восхитительная королева льда». Другие же нашли аутфит неподходящим и даже неприличным: «Татьяна, вам не стыдно с таким декольте выкладывать фото? Вы же с детьми работаете!», «Татьяна, вы предмет женского гардероба забыли надеть…», «Пошло…Неужели ничего не осталось, чтобы держать внимание аудитории…Фигуристка мирового уровня в таком виде», «Все хорошо. Татьяна прекрасна. Но платье вульгарное», «Платья, мягко говоря, неприличное!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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