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Нежные объятия и семейная гармония: Ксения Бородина впервые снялась с супругом для романтичного лукбука Bella Potemkina

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я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина и Курбан Омаров

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Телеведущая и ее муж представили новую капсульную коллекцию бренда, посвященную Дню всех влюбленных.

Для бренда Bella Potemkina уже стало традицией каждый февраль выпускать небольшую капсульную коллекцию, посвященную Дню святого Валентина. Обычно дизайнер приглашает на съемки лукбука одну из известных пар — в этом году ей стала чета Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

Ксения и Курбан примерили новые яркие наряды: парные футболки, а также романтичные платья, свитшоты, худи и блузки. В объективе фотографа супруги нежно обнимались и выглядели очень счастливыми.

Кстати, некоторые интернет-пользователи (помимо того, что едва узнали Бородину и ее мужа в фотосессии, обвинив их в чрезмерном использовании ретуши) предрекли паре скорое расставание, вспомнив похожий фотосет коллеги Ксении по «Дому-2» — Ольги Бузовой и ее тогдашнего супруга Дмитрия Тарасова. А вы как считаете, действительно ли у Ксении и Курбана крепкий и счастливый брак, который сможет пережить все суеверия?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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