Нежные объятия и семейная гармония: Ксения Бородина впервые снялась с супругом для романтичного лукбука Bella Potemkina

Для бренда Bella Potemkina уже стало традицией каждый февраль выпускать небольшую капсульную коллекцию, посвященную Дню святого Валентина. Обычно дизайнер приглашает на съемки лукбука одну из известных пар — в этом году ей стала чета Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

Ксения и Курбан примерили новые яркие наряды: парные футболки, а также романтичные платья, свитшоты, худи и блузки. В объективе фотографа супруги нежно обнимались и выглядели очень счастливыми.