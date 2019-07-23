Нежные локоны и полупрозрачные ткани: Марго Робби посетила премьеру криминальной драмы в ангельском образе

Робби уже долгое время является амбассадором бренда, и для выхода в свет выбрала воздушное платье в пол с глубоким V-образным вырезом, объемными «епископскими» рукавами с манжетами и поясом, завязанным на бант. Наряд звезды дополнила миниатюрная вечерняя сумка на позолоченной цепочке и крупные золотые серьги, декорированные жемчугом.
Романтичный «ангельский» образ подчеркнули мягкие локоны с легким прикорневым объемом и неброский макияж со светлыми терракотовыми тенями, легким блеском на губах и акцентом на скулы.
Фото: Vogue.com
В коллекции Chanel платье было представлено в глубоком синем цвете. Специально для Марго его повторили в белом.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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