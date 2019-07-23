Нежные локоны и полупрозрачные ткани: Марго Робби посетила премьеру криминальной драмы в ангельском образе

Робби уже долгое время является амбассадором бренда, и для выхода в свет выбрала воздушное платье в пол с глубоким V-образным вырезом, объемными «епископскими» рукавами с манжетами и поясом, завязанным на бант. Наряд звезды дополнила миниатюрная вечерняя сумка на позолоченной цепочке и крупные золотые серьги, декорированные жемчугом.