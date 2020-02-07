Нежная комбинация и строгий пиджак: Валерия восхитила Сеть эффектным вечерним образом

Стильный образ Валерии пришелся подписчикам по душе. «Валерия шикарная, восхищаюсь!», «Девушка-весна, очаровательная», «Цветовая гамма – чудо», «Валерия, вы – красотка!», «Этот стиль вам к лицу», «Фантастическая женщина», «Шикарная Валерия», «Элегантная леди», «Стильная и восхитительная всегда», «Космос!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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