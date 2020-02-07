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Нежная комбинация и строгий пиджак: Валерия восхитила Сеть эффектным вечерним образом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Валерия продолжает неустанно следовать трендам, и на этот раз не отступила от моды ни на шаг. 51-летняя певица восхитила Сеть эффектным образом в нежных кремовых тонах.

Звезда поделилась стильным аутфитом в своем аккаунте Instagram, который выбрала для «встречи с весной». Валерия позирует в нежном шелковом платье-комбинации длины миди, поверх которого надет классический двубортный пиджак до середины бедра. Ансамбль соединили белоснежные кожаные ботильоны на каблуке и многоярусное ожерелье, акцентирующее внимание на линии шеи и декольте. Total look, построенный вокруг палитры белого и нюдовых оттенков, певица разбавила яркой помадой в насыщенном оттенке фуксии.

Стильный образ Валерии пришелся подписчикам по душе. «Валерия шикарная, восхищаюсь!», «Девушка-весна, очаровательная», «Цветовая гамма – чудо», «Валерия, вы – красотка!», «Этот стиль вам к лицу», «Фантастическая женщина», «Шикарная Валерия», «Элегантная леди», «Стильная и восхитительная всегда», «Космос!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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