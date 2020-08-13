passion.ru

Невесты выяснили, какое белье надеть под свадебное платье — и оно совсем не женское

Невесты задались вопросом, который, как оказалось, волнует многих — какое белье надеть под свадебное платье, чтобы в нем было комфортно в течение всего дня. Пути решения вопроса были самыми разнообразными, а некоторые даже нестандартными.

Начала обсуждение девушка из Калифорнии, которая впервые выходит замуж в сентябре, когда в штате еще жарко. На портале Reddit невеста рассказала, что ее платье из легкой струящейся ткани, и она боится натирании и о том, чтобы белье не было видно.

Одна из самых находчивых пользователей форума выяснила, что лучший вариант можно позаимствовать у мужчин: «Для торжественного ужина я надела трусы-боксеры своего бойфренда. Когда-то он импульсивно купил их, а потом оказалось, что размер не его. Очень удобно, кожа дышит». Своим опытом поделились и другие невесты. «Я надела пару бежевых велосипедок», «Я выбрала обычные эластичные шорты. Я из Англии, выходила замуж в январе — и все равно мне было жарко под слоями платья!», «Главное убедись, что при соприкосновении с бельем платье не электризуется и не прилипает при ходьбе», «Мое платье с разрезами по бокам. Я хотела надеть прозрачные легинсы, но у меня крупные татуировки на ногах, будет некрасиво. Поэтому хочу замаскировать их кремом» — пишут в комментариях.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!