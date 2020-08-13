Невесты выяснили, какое белье надеть под свадебное платье — и оно совсем не женское

Одна из самых находчивых пользователей форума выяснила, что лучший вариант можно позаимствовать у мужчин: «Для торжественного ужина я надела трусы-боксеры своего бойфренда. Когда-то он импульсивно купил их, а потом оказалось, что размер не его. Очень удобно, кожа дышит». Своим опытом поделились и другие невесты. «Я надела пару бежевых велосипедок», «Я выбрала обычные эластичные шорты. Я из Англии, выходила замуж в январе — и все равно мне было жарко под слоями платья!», «Главное убедись, что при соприкосновении с бельем платье не электризуется и не прилипает при ходьбе», «Мое платье с разрезами по бокам. Я хотела надеть прозрачные легинсы, но у меня крупные татуировки на ногах, будет некрасиво. Поэтому хочу замаскировать их кремом» — пишут в комментариях.