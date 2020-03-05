Невеста похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом, но в Сети сравнили его с «мусором»

И, конечно же, подписчики группы высмеяли украшение, назвав его мусором: «Выглядит дешево», «Это ужасно похоже на мусор, но я хочу себе такое», «О, нет! Оно просто ужасно!», «Кольцо выглядит дешево и некрасиво» – написали одни. Другие раскритиковали не только кольцо, но и ногти: «Я не знаю, что именно мне стоит критиковать: это кольцо или маникюр. Скорее всего, и то, и другое». Более сдержанные пользователи Сети отметили, что бриллиант не выглядит настоящим, возможно, это подделка, или просто написали, что в кольце в целом нет ничего плохого, это не худшее из всего, что публиковалось в группе, вся проблема лишь в том, что оно смотрится очень просто.

Фото: facebook

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