passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Невеста похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом, но в Сети сравнили его с «мусором»

Девушка, пожелавшая остаться анонимной, решила похвастаться кольцом на помолвку и попала под огонь критики пользователей Сети.

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, анонимная невеста разместила фото в своем профиле Facebook, откуда оно, благодаря доброжелателям, попало в популярную группу That's it, I'm ring shaming, где обсуждают украшения, в том числе и очень странные, нелепые и безвкусные. На снимке изображено золотое колечко с аккуратным бриллиантом и небольшой буквой «К», выгравированной сбоку. Автор поста сопроводила пост кратким сообщением: «Какие у вас есть мысли?» и дополнила его рвотными смайликами.

И, конечно же, подписчики группы высмеяли украшение, назвав его мусором: «Выглядит дешево», «Это ужасно похоже на мусор, но я хочу себе такое», «О, нет! Оно просто ужасно!», «Кольцо выглядит дешево и некрасиво» – написали одни. Другие раскритиковали не только кольцо, но и ногти: «Я не знаю, что именно мне стоит критиковать: это кольцо или маникюр. Скорее всего, и то, и другое». Более сдержанные пользователи Сети отметили, что бриллиант не выглядит настоящим, возможно, это подделка, или просто написали, что в кольце в целом нет ничего плохого, это не худшее из всего, что публиковалось в группе, вся проблема лишь в том, что оно смотрится очень просто.

Фото: facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!