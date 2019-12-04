Невеста осталась в тени: кузина надела на свадьбу родственницы белое кружевное платье и затмила ее на фото
Свадебное фото опубликовали на открытом форуме. «Невеста справа, ее кузина — в самом центре. Не подружка невесты. А почему бы сразу не надеть белое платье в пол? — прокомментировал анонимный пользователь (автор поста).
Фото: Reddit.com
Невеста потерялась на групповом свадебном снимке — ее затмила родственница, которая надела на ее свадьбу платье-футляр с подчеркнутым декольте и дополнила его туфлями на каблуке. Белое кружево, из которого выполнен наряд, стал причиной критики в Сети.
Пользователи активно высказывались не только по поводу модного фиаско, но и того, насколько смело кузина вытеснила невесту на фото, встав в самом центре. «Я действительно подумала, что кузина — и есть невеста!», «Я перепутала кузину и невесту — думала, что она в центре», «Все это очень странно — остальные оделись так, будто бы они на похоронах», «Она странная, но Фотошоп исправит ситуацию за 30 секунд», «Я окончательно запутался — кто из них невеста?» — пишут в комментариях.
Фото: Reddit, Vostock-photo
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