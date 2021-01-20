Невеста надела на свадьбу платье с оптической иллюзией и вызвала недоумение в Сети
Фотографию выложили в закрытой свадебной группе в Facebook 16 января, в которой часто появляются нелепые и неудачные наряды. Публикация набрала более тысячи лайков и сотни комментариев. На снимке невеста запечатлена в белом платье с узорами. В области груди - глубокий вырез, закрытый полупрозрачной сетчатой деталью. Невеста обладает выдающейся грудью, заметили пользователи.
Кроме того, подписчики огорчились тем, что девушка неудачно нанесла автозагар – ее кожа в области декольте темнее, чем в остальных частях тела. Выяснилось, что это всего оптическая иллюзия - сетка на несколько тонов темнее цвета кожи женщины.
January 20, 2021
«Я думала, что у нее плохой автозагар», - написала одна женщина, а вторая добавила: «Как ей удалось так загореть». Еще одна девушка уточнила, что сетка в области груди выглядит «как водолазка с отрезанным горлом». Некоторые вовсе раскритиковали V-образный глубокий вырез платья, который считают неподходящим для свадьбы. «Иногда то, что скрыто, привлекательнее, чем то, что вы видите. Это один из тех случаев, - признались они.
Другие высмеяли цветы, которые держит невеста. Они напомнили им плющ. Букет сравнили с домашним растением или пучком сорняков. «Она украла домашнее растение, чтобы нести его в качестве букета?» - посмеялись девушки. «Она держит плющ», - уверены комментаторы.
Фото: pixabay.com
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