Невеста надела на свадьбу платье с оптической иллюзией и вызвала недоумение в Сети

Фотографию выложили в закрытой свадебной группе в Facebook 16 января, в которой часто появляются нелепые и неудачные наряды. Публикация набрала более тысячи лайков и сотни комментариев. На снимке невеста запечатлена в белом платье с узорами. В области груди - глубокий вырез, закрытый полупрозрачной сетчатой деталью. Невеста обладает выдающейся грудью, заметили пользователи.

Кроме того, подписчики огорчились тем, что девушка неудачно нанесла автозагар – ее кожа в области декольте темнее, чем в остальных частях тела. Выяснилось, что это всего оптическая иллюзия - сетка на несколько тонов темнее цвета кожи женщины.