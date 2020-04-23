Нетребко в костюме цвета майского жука показала эффектный образ на архивном фото
Фото: Instagram
Звезда позирует в атласном брючном костюме цвета майского жука. Гладкая текстура ткани играет со светом, переходя от темного хаки к оливковому оттенку. Легкий жакет надет поверх базовой белой футболки, лаконичность которой компенсирована массивным полихромным колье. С ним рифмуются акцентные серьги и браслет. Завершил образ легкий дымчатый мейкап и прическа с собранными в хвост волосами.
Фолловеры не жалели комплиментов. «Неотразимая!», «Вы идеальная женщина!», «Какая вы красавица! Столько оттенков помады, и все вам идут», «Шикарная женщина», «Восхищаюсь вами!», «Неотразимая, неповторимая», «Богиня!», «Цвет безумно красивый и очень вам идет» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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