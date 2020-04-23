Нетребко в костюме цвета майского жука показала эффектный образ на архивном фото

Звезда позирует в атласном брючном костюме цвета майского жука. Гладкая текстура ткани играет со светом, переходя от темного хаки к оливковому оттенку. Легкий жакет надет поверх базовой белой футболки, лаконичность которой компенсирована массивным полихромным колье. С ним рифмуются акцентные серьги и браслет. Завершил образ легкий дымчатый мейкап и прическа с собранными в хвост волосами.