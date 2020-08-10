Нетребко блеснула в широком комбезе с ритмичным принтом и собрала комплименты

Фолловеры оценили стильный аутфит Анны Нетребко, а череду комплиментов открыла ее подруга и коллега по сцене Хибла Герзмава, написав: «Красота-а-а!». Фанаты не отставали: «Анна, какая вы красивая и настоящая», «Красота в красоте!», «Вы — красотка!», «Достойный интерьер для вас», «Грация и статность», «Какая прекрасная у вас цветовая гамма» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

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