Нетребко блеснула в широком комбезе с ритмичным принтом и собрала комплименты
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Нетребко позирует в роскошном интерьере одного из отелей итальянской столицы и отчасти даже сливается с его цветовой гаммой. Звезда выстроила образ вокруг свободного силуэта и ритмичного принта. На ней — наряд затейливого кроя, совместивший в себе платье с асимметричным низом и брюки-палаццо. Принт цвета графита на летящей ткани создает эффект головокружительной оптической иллюзии. Балансируют акцентный паттерн классические лодочки на шпильке в теплом оттенке капучино. Дополняют образ как всегда яркие аксессуары — броские серьги в форме сердец.
Фолловеры оценили стильный аутфит Анны Нетребко, а череду комплиментов открыла ее подруга и коллега по сцене Хибла Герзмава, написав: «Красота-а-а!». Фанаты не отставали: «Анна, какая вы красивая и настоящая», «Красота в красоте!», «Вы — красотка!», «Достойный интерьер для вас», «Грация и статность», «Какая прекрасная у вас цветовая гамма» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
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