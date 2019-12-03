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Нет места для фантазии: пышнотелая подруга невесты появилась на свадьбе в ультракороткой облегающей юбке

Настроение невесты на свадьбе испортила ее лучшая подруга, которая любезно согласилась провести церемонию бракосочетания. На торжество пышнотелая девушка явилась явно не по заявленному дресс-коду.

Своими переживаниями невеста поделилась в Сети. Девушка рассказала, что жених попросил ее близкую подругу провести их свадьбу. И даже подчеркнул, чтобы она надела на официальную часть что-нибудь консервативное.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Даже выполняя роль регистратора, девушка решила не изменять собственному стилю. А возможно – привлечь внимание мужской половины гостей и составить конкуренцию невесте. Для бракосочетания друзей она выбрала ультраоблегающую юбку экстремально короткой длины. Тонкий эластичный трикотаж подчеркнул каждый изгиб фигуры.

«На фото не видно из-за листа бумаги, но вместе с мини-юбкой она надела топ с глубоким декольте, не оставившим места для фантазии» – цитирует слова невесты The Sun. В дополнение к нескромному образу девушка предпочла босоножки с завязками в духе римских сандалий и на максимально высоких шпильках. За это пышнотелая гостья подверглась критике в Сети. «Какой ужасный выбор наряда для официальной части свадьбы. Пасторы в Вегасе и то больше одежды носят», «Когда тебе нужно расписать молодоженов в 17:00, а в 18:00 быть в клубе», «Она будто пытается доказать, что жених сделал неправильный выбор», «Такое чувство, что эту пару поженила случайная женщина с улицы» – пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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