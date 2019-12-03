Нет места для фантазии: пышнотелая подруга невесты появилась на свадьбе в ультракороткой облегающей юбке

«На фото не видно из-за листа бумаги, но вместе с мини-юбкой она надела топ с глубоким декольте, не оставившим места для фантазии» – цитирует слова невесты The Sun. В дополнение к нескромному образу девушка предпочла босоножки с завязками в духе римских сандалий и на максимально высоких шпильках. За это пышнотелая гостья подверглась критике в Сети. «Какой ужасный выбор наряда для официальной части свадьбы. Пасторы в Вегасе и то больше одежды носят», «Когда тебе нужно расписать молодоженов в 17:00, а в 18:00 быть в клубе», «Она будто пытается доказать, что жених сделал неправильный выбор», «Такое чувство, что эту пару поженила случайная женщина с улицы» – пишут в комментариях.