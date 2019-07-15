Нескромные костюмы, прозрачные кардиганы и микро-бикини: Кайли Дженнер показала горячие фото с уикенда

Девичник Дженнер начался с полета на частном розовом джете с логотипом бренда KylieSkin. Подруги разместились в роскошной вилле с бассейном и уже опубликовали первые фотографии в максимально откровенных нарядах. Кайли с подругой Анастасией демонстрируют аппетитные формы в одинаковых двойках из леггинсов и кроп-топов с абстрактными принтами. Яркие костюмы девушки умело сочетают с прозрачными туфлями на высоком каблуке.
На отдыхе Дженнер не изменяет любви к неону. Примеру звезды следуют и её подруги, развлекаясь с полуторагодовалой Сторми в бассейне. Девушки выбрали миниатюрные бикини в самых насыщенных флуоресцентных оттенках.
Стильная идея от Кайли и её подруг, которую стоит взять на заметку, – женственные аутфиты в пастельно-голубых тонах. Облегающее платье с разрезом от бедра, полупрозрачный кардиган и белоснежный купальник безупречно рифмуются с шоколадным загаром. Дополняют образы для отдыха у бассейна трендовые очки и босоножки с завязками.
Кайли не перестает удивлять фолловеров чувственными снимками. На одном из последних она позирует обнаженная в интерьерах виллы. Единственное, что на ней надето – лаконичный браслет на ноге и плетеная шляпа с гипертрофированными полями.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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