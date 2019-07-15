Нескромные костюмы, прозрачные кардиганы и микро-бикини: Кайли Дженнер показала горячие фото с уикенда

Девичник Дженнер начался с полета на частном розовом джете с логотипом бренда KylieSkin. Подруги разместились в роскошной вилле с бассейном и уже опубликовали первые фотографии в максимально откровенных нарядах. Кайли с подругой Анастасией демонстрируют аппетитные формы в одинаковых двойках из леггинсов и кроп-топов с абстрактными принтами. Яркие костюмы девушки умело сочетают с прозрачными туфлями на высоком каблуке.