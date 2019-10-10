Нескромное декольте и роскошный шлейф: 44-летняя Яна Рудковская примерила сказочное платье Золушки
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Я убегаю от камеры в настоящем платье Золушки, которое Саша (дизайнер Александр Терехов, — прим.ред.) сшил для диснеевской Золушки, и я его купила на благотворительном аукционе. Платье – очень атмосферное, и я его очень люблю, поэтому в нашем шоу будет много волшебства», — поделилась Рудковская в своем Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
На видео ведущая бежит в пышном платье небесно-голубого цвета. Десятки метров фатина, роскошный шлейф и декор из бабочек — детали, максимально приближающие платье к наряду мультипликационной героини. Каркасный лиф-корсет подчеркнул эффектные формы Рудковской, и глубокое декольте в очередной раз стало предметом обсуждений в Сети.
Реакция фолловеров на необычное амплуа звезды была неоднозначной, но многим образ понравился. «Богиня!», «Шикарное платье и вам очень здорово в нем», «Волшебное платье! Очень красивая», «Потрясающе! Очень нужно и воздушно, даже немного загадочно», «Яночка, вы прекрасны», «Длинное очень идет. Лучше, чем короткие платьица», «Прекрасная Золушка, платье волшебное», — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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