Нескромное декольте и роскошный шлейф: 44-летняя Яна Рудковская примерила сказочное платье Золушки

Реакция фолловеров на необычное амплуа звезды была неоднозначной, но многим образ понравился. «Богиня!», «Шикарное платье и вам очень здорово в нем», «Волшебное платье! Очень красивая», «Потрясающе! Очень нужно и воздушно, даже немного загадочно», «Яночка, вы прекрасны», «Длинное очень идет. Лучше, чем короткие платьица», «Прекрасная Золушка, платье волшебное», — пишут в комментариях.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!