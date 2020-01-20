Несчастливое платье невесты: мать «обменяла» дорогостоящие свадебные аксессуары на жениха своей дочери

«Не могу поверить, что люди, которых я так и любила и которым доверяла больше всего на свете, могли так поступить. Это худшее, что мать может сделать своей дочери» – комментирует девушка. На удивление, она нашла в себе силы прийти на свадьбу матери и бывшего мужа.

Фото: Instagram

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