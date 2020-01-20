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Несчастливое платье невесты: мать «обменяла» дорогостоящие свадебные аксессуары на жениха своей дочери

Мать сделала все для семейного счастья дочери, а затем собственноручно разрушила его, отняв не только свадебное платье, но и жениха. В простой британской семье образовался сложный любовный треугольник, рассекретить который удалось не сразу.

Девушка оказалась в числе гостей на свадьбе своей матери, которая позировала на памятных снимках в белоснежном платье, расшитом жемчугом, в роскошном колье и диадеме, щедро усыпанной мерцающими кристаллами. Счастливому событию предшествовала история измен и предательства близких людей.

Женщина знала, насколько сильно ее дочь хотела сказочную свадьбу, поэтому собрала £15 000 (около 1 200 000 рублей) на организацию торжества, сообщает Mirror. После свадьбы молодожены отправились на медовый месяц, и мама поехала вместе с ними. Буквально через несколько недель возлюбленный стал вести себя странно. Вскоре сестра вывела неверного мужа на чистую воду, случайно увидев в телефоне мамы романтическую переписку с ним. Любовники, разумеется, все отрицали, но это было бесполезно. Девушка подала на развод, а затем стало известно, что ее мать и бывший супруг живут вместе, ждут ребенка и планируют свадьбу.

«Не могу поверить, что люди, которых я так и любила и которым доверяла больше всего на свете, могли так поступить. Это худшее, что мать может сделать своей дочери» – комментирует девушка. На удивление, она нашла в себе силы прийти на свадьбу матери и бывшего мужа.

Фото: Instagram

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