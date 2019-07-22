Неоновый желтый и туфли цвета фуксии: Тина Канделаки вышла на ринг в ярком наряде

Для спортивного праздника Тина выбрала лаконичное платье-миди с фактурным кантом и интересным цветовым решением: лиф платья – черный, низ выполнен в трендовом неоново-желтом цвете. Наряд был дополнен тонким черным поясом из лакированной кожи и классическими лодочками в оттенке фуксии. Их, выйдя на ринг, звезда сменила на удобные белые кроссовки. Модный эксперимент удался: кроссовки сыграли отличную партию в тандеме с элегантным платьем.