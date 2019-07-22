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Неоновый желтый и туфли цвета фуксии: Тина Канделаки вышла на ринг в ярком наряде

Тина Канделаки провела празднование Дня бокса на Красной площади. 43-летняя ведущая увлекается этим видом спорта, однако, форме и боксерским перчаткам на этот раз предпочла женственное платье.

Для спортивного праздника Тина выбрала лаконичное платье-миди с фактурным кантом и интересным цветовым решением: лиф платья – черный, низ выполнен в трендовом неоново-желтом цвете. Наряд был дополнен тонким черным поясом из лакированной кожи и классическими лодочками в оттенке фуксии. Их, выйдя на ринг, звезда сменила на удобные белые кроссовки. Модный эксперимент удался: кроссовки сыграли отличную партию в тандеме с элегантным платьем.

Фото: Instagram

Черты лица Канделаки подчеркнула нюдовым макияжем с акцентом на глаза и скулы, а блеска образу добавил хайлайтер, крупные серьги-кольца и массивное золотое кольцо.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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