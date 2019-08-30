Неоновый total look и золотистые босоножки: Лера Кудрявцева продемонстрировала яркий сценический образ

Фолловеры восхитились смелым выходом звезды. «Лера, вы всегда такая солнечная!», «Ох и ядовитое платье – наповал!», «Вам очень подходят кислотные цвета» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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