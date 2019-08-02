Неоновые велосипедки и удачный ракурс: Вера Брежнева показала, как носить шорты в прохладную погоду

На фото Брежнева позирует на парковке в неоновых велосипедках кислотно-желтого цвета. Самые трендовые шорты этого года звезда соединила с черным кардиганом oversize и солнцезащитными очками-вайфарерами с темными линзами. Аксессуар в руке Веры оказался необычным, и это – черный пластиковый пакет.
Фото: Instagram
Брежнева активно выступает в поддержку осознанного потребления. Пакет-шоппер на фото абсолютно безопасен для окружающей среды, так как состоит из переработанного пластика. «Пакет полупрозрачный, что сейчас модно» – комментирует певица в под фото.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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