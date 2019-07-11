Неоновое платье и босоножки на шпильке: Хайди Клум отвлекает внимание от своей пятой беременности

Супермодель поделилась бекстейджем съемок шоу Making the Cut — совместного проекта с телеведущим Тимом Ганном. На видео Клум приняла участие в массовом челлендже, сбив крышку с бутылки ногой.
Источник видео: Instagram
Настоящими фаворитами среди модных трендов оказались флуоресцентные цвета. Для эфира Клум выбрала неоновый монолук в сочном лимонном оттенке. Фактурное платье-халат с объемными рукавами и ассиметричным низом слегка приоткрывает кружевное чёрное бра. Наряд сыграл отличную партию с босоножками в тон.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook
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