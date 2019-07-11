Неоновое платье и босоножки на шпильке: Хайди Клум отвлекает внимание от своей пятой беременности

Хайди Клум уже не первый раз оказывается в центре внимания: слухи о пятой беременности 46-летней модели волнуют поклонников. Пока фоллововеры в раздумьях, Клум готовится к свадьбе с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем и показывает суперстильные аутфиты.